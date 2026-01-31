Certificados do Projeto Botinho 2026 - Ascom

Certificados do Projeto Botinho 2026Ascom

Publicado 31/01/2026 21:30

Arraial do Cabo - Crianças e adolescentes receberam, nesta sexta-feira (30), os certificados de conclusão do Projeto Botinho 2026, em solenidade realizada no Colégio Francisco Porto de Aguiar. A cerimônia reuniu alunos de 7 a 17 anos que participaram das atividades entre os dias 21 e 30 de janeiro.



O Projeto Botinho é desenvolvido para formação de jovens cidadãos, abordando noções de segurança, responsabilidade e respeito ao ambiente aquático, além de valores como disciplina e convivência social.



O secretário municipal de Desenvolvimento Social, Ramon Plácido, destacou a parceria com o Corpo de Bombeiros Militar e a cooperação entre as instituições.



“Quero agradecer a todos que contribuíram para tornar esse projeto possível, especialmente aos profissionais envolvidos, que se dedicaram à formação e ao cuidado com nossas crianças e adolescentes”, afirmou.



O evento contou com a presença do vice-prefeito Diego Silveira (MDB); da diretora-geral da Secretaria de Desenvolvimento Social, Aldinéia Soares; do 1º tenente bombeiro militar e coordenador do projeto, Odalézio Barreto; do subtenente bombeiro militar Carlos Mello; do guarda-vidas Thiago; e dos instrutores Nei Guimarães e Natália Rangel.



“Foi uma honra coordenar esse projeto. O Projeto Botinho não se trata apenas de ações no mar; ele trabalha disciplina, respeito e muitos outros valores essenciais para crianças e jovens”, afirmou o 1º tenente bombeiro militar Odalézio Barreto.



O Projeto Botinho 2026 em Arraial do Cabo foi realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com a Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.