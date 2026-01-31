Acidente - @folha.cabista

Acidente

Publicado 31/01/2026 21:23

Arraial do Cabo - Um veículo que transportava pacientes em tratamento, no trajeto entre o Rio de Janeiro e Arraial do Cabo, capotou na Via Lagos nesta sexta-feira (30). O veículo pertence à Prima Qualitá Saúde, Organização Social de Saúde (OSS), e é contratado pelo município para prestar o serviço de Transporte Fora do Domicílio (TFD).



Segundo a Prima Qualitá Saúde, o acidente foi causado pela presença de óleo na pista. O condutor perdeu o controle do veículo ao tentar desviar do material escorregadio, resultando no capotamento.



No momento do acidente, o veículo transportava cinco pessoas: o motorista, dois pacientes e dois acompanhantes. A equipe acionou o socorro e disponibilizou outros veículos para continuar o transporte dos pacientes.



Todos os ocupantes receberam atendimento no local. Dois deles foram liberados e levados para casa em veículo da empresa. Os outros dois foram encaminhados em ambulância ao Hospital Darcy Vargas, em Rio Bonito, onde passaram por avaliação médica e receberam alta sem intercorrências.



O Jornal entrou em contato com a Prefeitura de Arraial do Cabo para obter mais informações. A Secretaria informou que acompanha o caso, está à disposição para esclarecimentos e acompanha a prestação do serviço de transporte de pacientes.