Segundo a Prima Qualitá Saúde, o acidente foi causado pela presença de óleo na pista. O condutor perdeu o controle do veículo ao tentar desviar do material escorregadio, resultando no capotamento.
No momento do acidente, o veículo transportava cinco pessoas: o motorista, dois pacientes e dois acompanhantes. A equipe acionou o socorro e disponibilizou outros veículos para continuar o transporte dos pacientes.
Todos os ocupantes receberam atendimento no local. Dois deles foram liberados e levados para casa em veículo da empresa. Os outros dois foram encaminhados em ambulância ao Hospital Darcy Vargas, em Rio Bonito, onde passaram por avaliação médica e receberam alta sem intercorrências.
O Jornal entrou em contato com a Prefeitura de Arraial do Cabo para obter mais informações. A Secretaria informou que acompanha o caso, está à disposição para esclarecimentos e acompanha a prestação do serviço de transporte de pacientes.
