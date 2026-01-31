Trânsito - Ascom

TrânsitoAscom

Publicado 31/01/2026 21:37

Arraial do Cabo - O trânsito em Arraial do Cabo terá mudanças temporárias neste domingo (1°) para que a ENEL realize o recondutoramento da rede elétrica e a troca de dois postes, conforme o cronograma da empresa.

A Rua José Pinto de Macedo ficará fechada das 10h às 16h, entre a altura do semáforo e a curva do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ).

O acesso à Prainha será feito pelas ruas laterais: Travessa João José de Andrade, Rua Projetada E e Rua Pastor Admardo Machado.

O ponto de parada do ônibus em frente à Praça da Independência será transferido temporariamente para o espaço ao lado do ponto final da van social.