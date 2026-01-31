AcidenteReprodução
Não há informações sobre feridos até o momento.
Agora você pode ler esta notícia off-line
AcidenteReprodução
Colisão entre ônibus da 1001 e caminhão da Coca-Cola interdita Trevo da Canoa em Arraial do Cabo
Órgãos municipais atuam para organizar o trânsito após o acidente
Crianças e adolescentes recebem certificados do Projeto Botinho 2026 em Arraial do Cabo
Cerimônia de certificação foi realizada no Colégio Francisco Porto de Aguiar
Veículo que transportava pacientes de Arraial do Cabo sofre acidente na Via Lagos
Motorista perde controle após encontrar óleo na pista; passageiros passam por atendimento médico
Cadastramento da REURB-S avança no bairro Sabiá, em Arraial do Cabo
Programa atende moradores contemplados pela regularização fundiária
Homem é preso após denúncia de violência doméstica contra gestante em Arraial do Cabo
Vítima já havia registrado outras ocorrências contra o companheiro, e ação conjunta ocorreu em área considerada de risco
Vistoria técnica na Praia do Forno, em Arraial do Cabo, avança estudos para regularização de Unidade de Conservação Municipal
Atividade reuniu técnicos, instituições de ensino, projetos ambientais e representantes da pesca artesanal
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.