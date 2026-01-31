Acidente - Reprodução

AcidenteReprodução

Publicado 31/01/2026 21:32

Arraial do Cabo - Um ônibus da viação 1001 e um caminhão da Coca-Cola colidiram na manhã deste sábado (31) no Trevo da Canoa, em Arraial do Cabo.

Segundo testemunhas, o caminhão estava estacionado em um ponto de grande fluxo de veículos.

Não há informações sobre feridos até o momento.

O trânsito no local foi interrompido. Órgãos municipais de trânsito foram acionados e atuam para organizar o fluxo de veículos e reduzir os impactos no tráfego.