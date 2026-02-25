Suspeito de estupro é preso - Ascom

Publicado 25/02/2026 17:50

Arraial do Cabo - Na noite desta terça-feira (24), um homem foi preso, suspeito de estupro, durante uma ação conjunta das forças de segurança em Arraial do Cabo. A ocorrência teve início após a equipe da ROMU ser acionada pela guarnição da Patrulha Maria da Penha, da Guarda Civil Municipal, para prestar apoio a uma denúncia recebida por telefone.



As equipes se deslocaram até o bairro Praia dos Anjos, onde a vítima indicou o local onde o crime teria ocorrido. Com apoio do PROEIS, os agentes entraram na residência apontada e detiveram o suspeito.



Durante a ação, foi apreendida uma pistola PT 100, calibre .40. No imóvel, também foi localizada a filha menor do suspeito, uma criança de 5 anos. Diante da situação, o Conselho Tutelar foi acionado para garantir a assistência e a proteção da menor.



O suspeito foi encaminhado inicialmente à 132ª Delegacia de Polícia e, posteriormente, à 125ª Delegacia de Polícia, unidade responsável pelo registro do flagrante. A vítima recebeu atendimento médico no Hospital Geral de Arraial do Cabo e, em seguida, foi conduzida ao Instituto Médico Legal (IML) para realização de exame de corpo de delito.



Denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp: (22) 99700-0387.