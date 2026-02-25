Criança de 7 anos é atacada por um cachorro - Reprodução

Publicado 25/02/2026 16:54

Arraial do Cabo - Uma criança de 7 anos foi atacada por um cachorro enquanto brincava em frente à própria casa na tarde desta terça-feira (24), no bairro Canaã, em Arraial do Cabo. O menino sofreu mordidas na perna e precisou ser levado para atendimento médico, sendo orientado a permanecer em observação por cerca de dez dias devido à ausência de vacinação do animal.

Segundo Rafael Alvarenga, pai da criança, o ataque ocorreu em uma rua sem saída, enquanto outras crianças brincavam próximas. “Ele estava brincando na frente da minha casa, com outras crianças, quando o cachorro se soltou do quintal. O portão estava aberto porque a família estava trocando ele de lugar. Ele veio direto para a rua e atacou meu filho”, relatou.

Rafael afirmou ainda que não era a primeira vez que o animal apresentava comportamento agressivo. “Já é a terceira vez com ele. A gente já vinha conversando com a família, pedindo providência, mas ninguém tomou”, disse. Ele também criticou a forma como o cachorro era mantido no imóvel vizinho, alegando que o animal permanecia preso ou largado sem cuidados adequados.

O caso foi registrado na delegacia de Arraial do Cabo e enquadrado como omissão de cautela na guarda ou condução de animal.

*Com informações do G1.