Criança de 7 anos é atacada por um cachorro Reprodução
Criança de 7 anos é mordida por cachorro que escapou de casa em Arraial do Cabo
Menino brincava na rua quando animal escapou do quintal vizinho; família registrou ocorrência na delegacia
Criança de 7 anos é mordida por cachorro que escapou de casa em Arraial do Cabo
Menino brincava na rua quando animal escapou do quintal vizinho; família registrou ocorrência na delegacia
Marcelo Magno anuncia ônibus a R$ 2 e reforça articulação política
Novo sistema de transporte começa a operar na próxima semana. Ainda na cidade, vice-prefeito reúne vereadores para alinhar prioridades entre os poderes
Prefeito de Iguaba Grande articula recursos no Congresso
Em agenda com deputados influentes, Fabinho Costa (CID) busca fortalecer projetos em várias áreas. Em sua comitiva estão o chefe de Gabinete, Marcello Costa, do secretário de Governo, Jales Lins, e do secretário executivo da Conderlagos, Vantoil Martins
Fábio do Pastel entrega nova sede da EMESPP e amplia educação inclusiva
Cerimônia reuniu secretariado, vereadores e representante do Governo do Estado. também foi entregue a nova Sala de Recursos que será polo para uso das demais unidades escolares
Ex-vereadora de Búzios é presa em investigação sobre rachadinha
Gladys Nunes foi alvo de operação do GAECO por suposto esquema na Câmara entre 2017 e 2020; ao ser detida, xingou o prefeito Alexandre Martins de vagabundo e alegou perseguição política
Foragido da Justiça por lesão corporal contra mulher é preso em Arraial do Cabo
Homem com mandado de prisão por lesão corporal contra mulher foi localizado na Praia Grande e encaminhado à delegacia
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.