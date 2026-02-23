132ª Delegacia de Polícia (132ª DP) - Reprodução

Publicado 23/02/2026 18:11

Arraial do Cabo - Um homem foragido da Justiça foi preso na manhã desta segunda-feira (23), durante uma ação da Polícia Militar em Arraial do Cabo. A ocorrência foi registrada por volta das 10h30, na Rua XV de Novembro, no bairro Praia Grande.

De acordo com a PM, a equipe realizava patrulhamento após receber informações sobre a possível presença de um foragido no município. Durante as diligências, os policiais conseguiram localizar G.R.B., de 36 anos.

Após consulta aos sistemas, foi confirmado que havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito, referente a um processo por lesão corporal contra mulher. Diante da constatação, ele foi detido e encaminhado inicialmente à 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP).

Posteriormente, o homem foi conduzido à Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM), na Central de Flagrantes, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.