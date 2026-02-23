132ª Delegacia de Polícia (132ª DP)Reprodução
Foragido da Justiça por lesão corporal contra mulher é preso em Arraial do Cabo
Homem com mandado de prisão por lesão corporal contra mulher foi localizado na Praia Grande e encaminhado à delegacia
Polícia Civil prende liderança do tráfico da Vila Kennedy em Arraial do Cabo
Ação ocorre após monitoramento de inteligência e integra operação estadual contra organizações criminosas
Daniela Soares inaugura base de segurança 24h em Araruama e amplia reforço na área
Prefeita também destaca entrega de kits escolares e investimento em material de qualidade para alunos da rede municipal
Dr. Serginho anuncia férias de uma semana, mas impõe missão à equipe e cobra entregas em Cabo Frio
Prefeito afirma que vai descansar com a família, mas determina mutirões, obras em Tamoios e plano para zerar filas de exames durante o período fora
Jacaré é resgatado na Lagoa de Figueira e surpreende moradores em Arraial do Cabo
Equipes foram acionadas após o animal ser avistado a cerca de 100 metros da margem; retirada ocorreu sem intercorrências
Baleia ignora "fim da temporada" e dá show em Arraial do Cabo
'Baleia-de-Bryde em plena atividade de caça na Praia Grande foi avistada nesta sexta-feira (20)'
