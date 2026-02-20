Tartaruga marinha é resgatada Ascom

Renata Cristiane
Arraial do Cabo - Uma tartaruga marinha foi resgatada na quinta-feira (19), na Prainha, em Arraial do Cabo. A ocorrência mobilizou o Grupamento Operacional Ambiental e Marítimo (GOPAM), vinculado à Secretaria do Ambiente e Saneamento (SEMAS).

A equipe foi acionada para dar suporte ao recolhimento do animal e, ao chegar ao local, constatou que o primeiro atendimento já havia sido realizado por agentes ambientais da Prainha.

A tartaruga apresentava sinais vitais e baixa atividade motora. Não foram identificadas feridas expostas, fraturas na carapaça ou indícios de traumas externos.

Após o manejo, o animal foi encaminhado à sede da Guarda Ambiental, na Praia dos Anjos.

O Instituto Albatroz foi acionado para realizar avaliação clínica, exames laboratoriais e atendimento veterinário.

A tartaruga foi levada pela equipe ao Centro de Reabilitação, onde permanecerá sob acompanhamento.
