Tartaruga marinha é resgatada
A equipe foi acionada para dar suporte ao recolhimento do animal e, ao chegar ao local, constatou que o primeiro atendimento já havia sido realizado por agentes ambientais da Prainha.
A tartaruga apresentava sinais vitais e baixa atividade motora. Não foram identificadas feridas expostas, fraturas na carapaça ou indícios de traumas externos.
Após o manejo, o animal foi encaminhado à sede da Guarda Ambiental, na Praia dos Anjos.
O Instituto Albatroz foi acionado para realizar avaliação clínica, exames laboratoriais e atendimento veterinário.
A tartaruga foi levada pela equipe ao Centro de Reabilitação, onde permanecerá sob acompanhamento.
