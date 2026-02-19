Ocupação hoteleira com 95,40%Reprodução
Arraial do Cabo lidera ocupação hoteleira no Carnaval 2026 com 95,40%
Dados da ABIH-RJ mostram alta procura no interior do estado, enquanto a HotéisRIO registra índice recorde na capital fluminense
'Big Boss' de Maricá reforça apoio à pré-candidata a vice de Paes ao governo
Em ato com prefeito do Rio e Jane Reis - irmã do presidente estadual do MDB, Washington Reis -, Washington Quaquá fala em reconstrução do Estado com aliança entre diferentes forças políticas
Vídeo mostra homem tentando capturar tartaruga em Arraial do Cabo
Secretaria do Ambiente apura denúncia após imagens repercutirem nas redes sociais
Prefeito de Cabo Frio se licencia por dez dias e vice assume comando interino
Dr Serginho viaja com as filhas após semanas intensas e comunica afastamento oficial à Câmara
Fabrine, Thiago Yyoo, Will Galdino e Thaís Macedo encerram Carnaval em Arraial do Cabo
Apresentações foram realizadas em praças, distrito e na Arena de Shows durante a noite de terça-feira (17)
Autoridades da Região dos Lagos se encontram com Eduardo Paes na Sapucaí
Prefeito carioca esteve com o vice-prefeito de Arraial do Cabo, Diego Silveira; o ex-prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins; e o secretário de Governo cabista, Thiago Fantinha, no último dia de desfiles
