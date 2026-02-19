Ocupação hoteleira com 95,40% - Reprodução

Publicado 19/02/2026 17:38

Arraial do Cabo - O Carnaval de 2026 registrou aumento na ocupação hoteleira no estado do Rio de Janeiro. No interior, levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro (ABIH-RJ) aponta média de 83,89% durante o período. Arraial do Cabo liderou no interior do estado, com 95,40% de ocupação hoteleira.

O secretário de Turismo de Arraial do Cabo, Júnior Chuchu, falou sobre o índice: “Nós já estavamos acompanhando e imaginando que seria mais de 90% e bem próximo de bater os 100%. O resultado confirma o trabalho de promoção do destino e a preparação da cidade para receber os visitantes durante o Carnaval”.

Ainda no interior, Armação dos Búzios registrou 85,80%; Miguel Pereira, 94,40%; Angra dos Reis, 93,90%; e Vassouras, 84,90%. Também foram registrados 83,80% em Nova Friburgo, 83,70% em Paraty e 83,40% em Valença/Conservatória.

Na capital, o Rio de Janeiro atingiu 99,02% de ocupação, acima do índice de 2025, que foi de 98,62%, segundo pesquisa divulgada pelo Sindicato dos Hotéis e Meios de Hospedagem do Município do Rio de Janeiro (HotéisRIO).

Entre as regiões da capital, a área da Glória a Botafogo registrou média de 99,89%, seguida por Ipanema/Leblon (99,75%), Centro (99,47%), Leme/Copacabana (99,46%) e Barra/Recreio/São Conrado (97,98%).

O secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, afirmou que os dados indicam distribuição do fluxo turístico entre capital e interior. Segundo ele, o período contribui para a geração de emprego e renda.

O presidente do HotéisRIO, Alfredo Lopes, informou que o Carnaval registra maior tempo médio de permanência dos hóspedes em comparação ao Réveillon, o que impacta a rede hoteleira e outros segmentos ligados ao turismo.