Suspeito por tráfico e associação para o tráfico - Reprodução/PM

Publicado 18/02/2026 13:32

Arraial do Cabo - Uma ação conjunta da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro resultou na prisão em flagrante de um homem e na apreensão de drogas no bairro Roça Velha, em Arraial do Cabo.



A operação foi realizada por agentes da 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP), com apoio de equipes da PM, após informações indicarem que uma residência localizada na Rua Villasboas estaria sendo utilizada para o armazenamento de entorpecentes ligados ao tráfico na região.



Durante a aproximação ao imóvel, os policiais observaram, através de uma janela, sacolas contendo material entorpecente sobre uma cama, além da presença de um homem dentro da casa. Ao perceberem a ação policial, dois suspeitos fugiram pela janela lateral do imóvel. Um deles conseguiu escapar por uma área de mata, enquanto o outro foi capturado nas proximidades.



O homem detido foi identificado como Renivaldo da Silva dos Santos, conhecido como “Magrinho”. Ele tentou se esconder em um galinheiro, mas acabou localizado e preso pelos agentes.



No interior da residência, os policiais apreenderam 121 pinos de cocaína, 27 buchas de maconha, 48 buchas de haxixe, 11 comprimidos de ecstasy, além de R$ 6 em espécie, três aparelhos celulares, um cartão de crédito e um documento de identidade.



Renivaldo foi encaminhado à delegacia, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.