Passeios de barco são suspensosReprodução

Publicado 12/02/2026 15:52

Arraial do Cabo - Os passeios de barco em Arraial do Cabo foram suspensos nesta quinta-feira (12) por determinação da Marinha do Brasil. A medida foi adotada em razão do mar agitado, provocado pela ventania intensa que atinge a Região dos Lagos nos últimos dias.

A suspensão afeta principalmente as saídas turísticas, bastante procuradas na cidade, e tem como objetivo garantir a segurança de passageiros, tripulações e embarcações. A liberação das atividades dependerá da melhora das condições de navegação e de nova avaliação da autoridade marítima.

Além de Arraial do Cabo, os ventos fortes também provocaram reflexos em outros pontos da região. Em Tamoios, distrito de Cabo Frio, houve acúmulo de algas na faixa de areia, fenômeno natural associado ao calor, às chuvas recentes e à intensidade dos ventos, sem riscos à saúde.

A previsão para Cabo Frio nesta quinta-feira indica temperaturas entre 25°C e 28°C, com possibilidade de chuva e rajadas de vento de até 31 km/h. Para sexta e sábado, o tempo deve permanecer firme, com temperaturas dentro da mesma faixa, o que pode contribuir para a normalização das atividades marítimas nos próximos dias.