Passeios de barco são suspensosReprodução
Passeios de barco são suspensos em Arraial do Cabo por causa da ventania
Decisão da Marinha ocorre diante do mar agitado nesta quinta-feira (12); ventos seguem fortes em toda a Região dos Lagos
Selo Ouro coloca Arraial do Cabo entre os destaques da Educação no país
Reconhecimento do MEC evidencia gestão de Marcelo Magno e avanço da rede municipal de ensino
Bloco Arraial Free promove Carnaval solidário na Praia dos Anjos, neste domingo (15)
A agremiação desfila a partir das 16h com show da cantora Fabrine
Homem é flagrado descartando entulho em área pública de Arraial do Cabo
Imagens mostram despejo de resíduos de construção na Praça da Bíblia
Foragido da Justiça por morte no Tocantins é preso em Arraial do Cabo
Homem foi localizado na Praia dos Anjos após trabalho conjunto de inteligência entre polícias estaduais
Arena dos Blocos é montada para o Carnaval 2026 em Arraial do Cabo
Espaço na Praia dos Anjos concentrará shows e a abertura da programação
