Prisão - Reprodução

Prisão Reprodução

Publicado 10/02/2026 15:33

Arraial do Cabo - Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), com apoio da Polícia Civil do Tocantins, prenderam nesta segunda-feira (9) um homem que estava foragido da Justiça após a morte de uma mulher no estado do Tocantins, na região Norte do país. A prisão ocorreu na Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo.



Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu no dia 6 de junho de 2025. Na ocasião, o homem realizava manobras com uma motocicleta em via pública quando atropelou uma pedestre.



Após o ocorrido, ele deixou o local sem prestar socorro à vítima. As investigações apontam ainda que o acusado mantinha perfis em redes sociais nos quais publicava registros das manobras realizadas com a motocicleta.



Após ações de inteligência e monitoramento, o homem foi localizado em Arraial do Cabo. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão preventiva pelos crimes de participação em exibição de perícia em manobra de veículo automotor em via pública com resultado morte e por conduzir veículo automotor sem habilitação.