Reunião de alinhamento no gabineteAscom

Publicado 06/02/2026 17:06

Arraial do Cabo - A Prefeitura de Arraial do Cabo realizou, nesta sexta-feira (6), uma reunião no gabinete para alinhar os últimos detalhes do esquema especial de ordenamento e segurança para o Carnaval 2026. O encontro teve como objetivo definir estratégias e consolidar o planejamento operacional para o período festivo, de 13 a 17 de fevereiro, priorizando o bem-estar de moradores e turistas.



Durante a reunião, foram discutidos pontos fundamentais, como o itinerário dos blocos, a organização do trânsito, o fechamento de vias e as medidas de segurança pública. Um dos destaques foi o reforço do policiamento tanto no Centro quanto nos distritos, com atuação integrada das polícias Militar e Civil, além da ROMU e do CPROEIS.



As autoridades também definiram a intensificação da fiscalização de itens proibidos, como garrafas de vidro, caixas de som e sons automotivos, reforçando o compromisso com a ordem pública e a segurança dos foliões durante todos os dias de festa.



O planejamento contou com a participação de representantes das Secretarias de Governo e Eventos, Segurança Pública, Turismo, Ambiente, Cultura, SEMOPF, Serviços Públicos, Mobilidade Urbana, Gabinete, Procuradoria, IDAC, Defesa Civil, Procon e FIPAC, consolidando uma ação integrada entre os órgãos municipais.



Ficou definido ainda que os Postos de Informações Turísticas (PITs) funcionarão diariamente ao longo do Carnaval, oferecendo suporte e orientações aos visitantes. Nas ruas da cidade, os agentes de trânsito, juntamente com as equipes de mobilidade urbana, estarão de plantão para ordenar o fluxo de veículos nos pontos de maior movimento.