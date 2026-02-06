Reunião de alinhamento no gabineteAscom
Durante a reunião, foram discutidos pontos fundamentais, como o itinerário dos blocos, a organização do trânsito, o fechamento de vias e as medidas de segurança pública. Um dos destaques foi o reforço do policiamento tanto no Centro quanto nos distritos, com atuação integrada das polícias Militar e Civil, além da ROMU e do CPROEIS.
As autoridades também definiram a intensificação da fiscalização de itens proibidos, como garrafas de vidro, caixas de som e sons automotivos, reforçando o compromisso com a ordem pública e a segurança dos foliões durante todos os dias de festa.
O planejamento contou com a participação de representantes das Secretarias de Governo e Eventos, Segurança Pública, Turismo, Ambiente, Cultura, SEMOPF, Serviços Públicos, Mobilidade Urbana, Gabinete, Procuradoria, IDAC, Defesa Civil, Procon e FIPAC, consolidando uma ação integrada entre os órgãos municipais.
Ficou definido ainda que os Postos de Informações Turísticas (PITs) funcionarão diariamente ao longo do Carnaval, oferecendo suporte e orientações aos visitantes. Nas ruas da cidade, os agentes de trânsito, juntamente com as equipes de mobilidade urbana, estarão de plantão para ordenar o fluxo de veículos nos pontos de maior movimento.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.