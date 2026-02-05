Programa Bolsa Atleta - Ascom

Programa Bolsa AtletaAscom

Publicado 05/02/2026 15:19

Arraial do Cabo - Arraial do Cabo, por meio da Subsecretaria de Esporte e Lazer, realizou nesta quarta-feira (4) a assinatura do Termo de Compromisso do Programa Bolsa Atleta.



A ação reuniu atletas habilitados no Edital nº 001/2025. O encontro ocorreu no auditório do Colégio Municipal Francisco Porto, na Praia dos Anjos.



A cerimônia contou com a presença de autoridades municipais, atletas contemplados e responsáveis legais.



Com a assinatura do termo, os atletas passam a ter acesso ao benefício, que poderá ser utilizado para inscrições em competições, despesas com transporte e alimentação durante eventos esportivos, além da aquisição de materiais e outros custos relacionados à prática esportiva.



Uma das atletas contempladas, Lena Guimarães, comentou sobre a concessão do benefício.



“Fico muito feliz com esse benefício, pois ele acaba sendo uma via de mão dupla: somos beneficiados e, ao mesmo tempo, contribuímos para a visibilidade da cidade. Trabalho durante o dia e não consigo arcar sozinha com esses custos. Acredito que o programa vai me ajudar bastante”, afirmou.



O Programa Bolsa Atleta é uma iniciativa voltada ao apoio a atletas do município em competições regionais, nacionais e internacionais.