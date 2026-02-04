Apreensão de cerca de 2,5 quilos de drogas Reprodução/PM
Perseguição policial termina com apreensão de 2,5 kg de drogas em Arraial do Cabo
Suspeito tentou fugir de abordagem na Rodovia Pedro Francisco Sanches, mas foi detido após colidir com viatura
"Não serei Judas": vereador de São Pedro da Aldeia abre o ano com discurso incendiário
Pedro Abreu (REP) denuncia licitações, fala em desperdício de dinheiro público e promete fiscalização sem trégua
Prefeita Daniela Soares anuncia transporte gratuito no aniversário de Araruama
Record Sunset Rio marcam os 167 anos do município sem custos para a Prefeitura
IFRJ abre seleção para professor substituto em Arraial do Cabo
Vagas são para as áreas de Computação, Letras e Educação Física; inscrições seguem até 26 de fevereiro
Câmara de Cabo Frio aprova criação da Medalha Aline Rabelo Rangel Azevedo
Todos os 17 vereadores votaram a favor. Presente na sessão, o prefeito Dr. Serginho se emocionou ao falar sobre a homenagem
Prefeito testa IA e promete agilizar reclamações da população em Cabo Frio
Durante corrida matinal, Dr. Serginho usou óculos com inteligência artificial para apontar problemas urbanos; em poucas horas, demandas já haviam sido atendidas
