Apreensão de cerca de 2,5 quilos de drogas - Reprodução/PM

Apreensão de cerca de 2,5 quilos de drogas Reprodução/PM

Publicado 04/02/2026 14:24

Arraial do Cabo - Uma ação integrada da Polícia Militar resultou na apreensão de cerca de 2,5 quilos de drogas na tarde desta terça-feira (3), na Rodovia Pedro Francisco Sanches, na localidade de Figueira, em Arraial do Cabo. A ocorrência teve início por volta das 15h50, após informações repassadas por forças de segurança apontarem que um suspeito estaria seguindo do Rio de Janeiro para a Região dos Lagos transportando entorpecentes.

De acordo com a PM, equipes do PATAMO e do Proeis montaram um cerco estratégico na RJ-102, nas proximidades do bairro Pernambuca. O elemento, identificado como E.E.P., de 31 anos, foi localizado trafegando no sentido Arraial do Cabo, mas desobedeceu à ordem de parada e iniciou fuga.

Durante a tentativa de abordagem, o condutor da motocicleta teria tentado atropelar policiais e seguiu em alta velocidade. Houve acompanhamento por parte das equipes, que informaram outros pontos de bloqueio. Em determinado momento, o suspeito arremessou uma bolsa na rodovia e continuou a fuga.

Mais à frente, já no bairro Caiçara, uma viatura do Proeis realizou o fechamento da via. O motociclista acabou colidindo com o veículo policial e foi capturado no local. Com ele, foram apreendidos aproximadamente 2,5 quilos de drogas, entre cocaína e maconha, além de R$ 25 em dinheiro, um telefone celular e uma motocicleta Honda CG Fan 160, de cor preta.

O criminoso sofreu escoriações e ferimentos nas mãos em razão da colisão. Ele foi socorrido ao pronto-socorro de Figueira e, posteriormente, transferido para o Hospital Geral de Arraial do Cabo (HGAC), onde permanece custodiado, aguardando cirurgia ortopédica.

A ocorrência foi apresentada na 127ª Delegacia de Polícia (127ª DP) de Búzios, Central de Flagrantes do dia. A motocicleta apreendida foi encaminhada para perícia em Cabo Frio e, depois, levada para a 132ª DP, onde ficará recolhida no Depósito Público de Arraial do Cabo.