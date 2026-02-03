Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ)Reprodução
IFRJ abre seleção para professor substituto em Arraial do Cabo
Vagas são para as áreas de Computação, Letras e Educação Física; inscrições seguem até 26 de fevereiro
Câmara de Cabo Frio aprova criação da Medalha Aline Rabelo Rangel Azevedo
Todos os 17 vereadores votaram a favor. Presente na sessão, o prefeito Dr. Serginho se emocionou ao falar sobre a homenagem
Prefeito testa IA e promete agilizar reclamações da população em Cabo Frio
Durante corrida matinal, Dr. Serginho usou óculos com inteligência artificial para apontar problemas urbanos; em poucas horas, demandas já haviam sido atendidas
Prefeitos da Região dos Lagos articulam desvinculação dos royalties no TCE-RJ
Membros do Conderlagos se reuniram nesta segunda-feira (2) para defender a flexibilização parcial dos royalties do petróleo, hoje vinculados por lei e com aplicação obrigatória em áreas específicas
Manobra garante reeleição de Magno Dheco na Câmara de Araruama
Antecipação da eleição levanta questionamentos jurídicos e políticos
Fartura de sardinhas chama atenção e movimenta moradores em Arraial do Cabo
Pescaria atrai moradores à Praia do Parque das Garças e rende baldes cheios no distrito de Figueira
