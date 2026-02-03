Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) - Reprodução

Publicado 03/02/2026 17:57

Arraial do Cabo - O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) está com edital aberto para a contratação de professores substitutos no Campus Arraial do Cabo. As oportunidades são destinadas às áreas de Computação, Letras e Educação Física, com objetivo de garantir a continuidade das atividades acadêmicas na unidade.

A seleção será feita por meio de processo seletivo simplificado, composto por análise de currículo e entrevista. As inscrições devem ser realizadas entre os dias 2 e 26 de fevereiro, exclusivamente pela internet, no site oficial do IFRJ. A taxa de inscrição é de R$ 80,00.

Os profissionais selecionados irão atuar em regime de 40 horas semanais. A remuneração varia conforme a titulação do candidato, com valores que vão de R$ 4.326,60 a R$ 8.058,29.

Para participar do processo seletivo, é necessário ter formação compatível com a área pretendida, ser brasileiro nato ou naturalizado, estar em dia com as obrigações eleitorais, ter idade mínima de 18 anos e, no caso dos candidatos do sexo masculino, estar regular com o serviço militar.

O edital completo, com todas as informações sobre requisitos, cronograma e critérios de avaliação, está disponível no site do IFRJ, em www.ifrj.edu.br

Localizado no bairro da Prainha, em Arraial do Cabo, o Campus do IFRJ atua há 16 anos na Região dos Lagos e é reconhecido pelo ensino público, gratuito e de qualidade. A unidade oferece formação nos eixos de Tecnologia e Meio Ambiente, com cursos que vão do ensino técnico integrado ao ensino médio até a pós-graduação.