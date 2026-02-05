Curso de noções de primeiros socorros - Ascom

Publicado 05/02/2026 14:26

Arraial do Cabo - A Secretaria Municipal de Educação de Arraial do Cabo, por meio da Formação Continuada, em parceria com o Instituto CasaGrande, realiza nesta semana o Curso de Noções de Primeiros Socorros. A formação é voltada para profissionais que atuam nas unidades escolares do município.



Na segunda-feira (2), o curso foi direcionado aos Técnicos de Enfermagem da Rede Municipal. Entre terça (3) e sexta-feira (6), a capacitação é destinada aos Inspetores de alunos, que atuam no acompanhamento cotidiano dos estudantes.



“Esta é uma formação de grande valia para as nossas unidades municipais de ensino. Seguimos firmes no compromisso de capacitar nossos profissionais, garantindo um ambiente seguro e acolhedor para toda a comunidade escolar”, afirmou a diretora da Formação Continuada, Rosana Vidal.



A iniciativa atende às diretrizes da Lei Lucas, que estabelece a obrigatoriedade de treinamentos em primeiros socorros para profissionais da educação. A Secretaria Municipal de Educação informa que o curso tem como objetivo preparar as equipes escolares para o atendimento em situações de emergência.



A ação integra as atividades de capacitação desenvolvidas no município para os profissionais da rede municipal de ensino.