Publicado 05/02/2026 15:30

Arraial do Cabo - Um homem foi preso no fim da tarde desta quarta-feira (4) após agredir a companheira em Arraial do Cabo. A ocorrência foi registrada no Pórtico do município e contou com a atuação da Patrulha Maria da Penha e de uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU).

De acordo com as informações, a agressão aconteceu no Centro da cidade e foi presenciada por populares, que acionaram a Patrulha Maria da Penha. O suspeito dirigia em alta velocidade pela Avenida Leonel de Moura Brizola quando foi localizado e abordado pelos agentes, já nas proximidades do Pórtico.

Durante a abordagem, os agentes constataram que o homem estava visivelmente exaltado e não obedeceu à ordem de parada. Ainda segundo o registro da ocorrência, ele resistiu à ação policial, sendo necessária a contenção física e o uso de algemas para garantir a segurança da equipe e dos envolvidos.

A vítima apresentava lesões aparentes e recebeu os primeiros atendimentos no local. Em seguida, ela foi encaminhada ao Hospital Geral de Arraial do Cabo (HGAC) para avaliação médica e cuidados necessários.

Testemunhas relataram que a mulher foi agredida com um soco no rosto e sofreu apertos nas mãos, o que teria dificultado sua saída do veículo no momento das agressões. O casal é turista e, conforme relato da vítima, o agressor havia ingerido bebida alcoólica antes de assumir a direção do automóvel.

Após os procedimentos iniciais, ambos foram levados para a 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio (126ª DP), Central de Flagrantes do dia, onde o homem permaneceu preso e o caso foi registrado.