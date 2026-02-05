Homem é preso após agredir companheira Reprodução/PM
Homem é preso após agredir companheira em Arraial do Cabo
Caso foi denunciado por populares e envolveu resistência à abordagem no Pórtico da cidade
Homem é preso após agredir companheira em Arraial do Cabo
Caso foi denunciado por populares e envolveu resistência à abordagem no Pórtico da cidade
Arraial do Cabo sedia a 8ª edição do Polo no Mar a partir desta sexta (6)
O evento será realizado na Praia do Forno, segue até domingo (8) e conta com disputas diárias a partir das 8h
Arraial do Cabo assina Termo de Compromisso do Programa Bolsa Atleta
Atletas habilitados no Edital nº 001/2025 participaram da formalização do benefício
Formação Continuada de Arraial do Cabo promove curso de noções de primeiros socorros
Capacitação atende profissionais que atuam nas unidades escolares do município
Repouso médico é recomendado, mas prefeito Fábio do Pastel sinaliza retorno rápido às atividades
Após cirurgia no ombro, chefe do Executivo de São Pedro da Aldeia afirma que procedimento foi bem-sucedido e indica que não pretende se afastar por muito tempo da agenda oficial
Prefeito de Rio das Ostras vai a Brasília e avança com projeto do Rio Imagem
De pires na mão, Carlos Augusto peregrina por gabinetes em busca de recursos. Unidade foi garantida pelo deputado Dr Luizinho e deve ser instalada no hospital de Barra de São João
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.