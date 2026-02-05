Polo no Mar - Ascom

Polo no MarAscom

Publicado 05/02/2026 15:27

Arraial do Cabo - Arraial do Cabo recebe, a partir desta sexta-feira (6), a 8ª edição do Polo no Mar, competição de polo aquático em águas abertas já consolidada no calendário esportivo da temporada de verão do município. O evento será realizado na Praia do Forno, segue até domingo (8) e conta com disputas diárias a partir das 8h.



Realizado em parceria com a Subsecretaria de Esporte e Lazer e a organização Polo no Mar – Arraial do Cabo, o torneio reúne 12 equipes, com atletas brasileiros e estrangeiros. As partidas acontecem em um campo flutuante montado no mar, formato que chama a atenção do público e amplia a visibilidade da modalidade.



Na Série Ouro, o destaque fica para a equipe do Paraguai, além da participação de atletas do Chile e da Argentina, reforçando o caráter internacional da competição. Já a Série Prata conta com equipes como São Carlos e Hebraica, de São Paulo, além do tradicional Clube Curitibano, de Curitiba.



Esta é a oitava edição do Polo no Mar em Arraial do Cabo, evento que se consolidou como tradição no esporte local e que, ao longo dos anos, tem contado com a participação de atletas da Seleção Brasileira integrando algumas das equipes.



As inscrições para o torneio já foram encerradas, mas o público está convidado a acompanhar e prestigiar as disputas ao longo de todo o fim de semana.



“Este será o segundo fim de semana de atividades da arena, e eventos como o Polo no Mar são fundamentais para manter Arraial do Cabo em evidência durante a temporada. Essas competições movimentam a economia local, atraem visitantes e valorizam o município”, destaca o subsecretário de Esporte e Lazer, Eduardo Garcia.