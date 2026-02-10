Homem descarta entulho em área pública - Reprodução

Homem descarta entulho em área pública Reprodução

Publicado 10/02/2026 18:08

Arraial do Cabo - Um homem foi flagrado realizando o descarte irregular de entulho na Praça da Bíblia, em Arraial do Cabo, nesta terça-feira (10).

O local é um espaço público utilizado pela população. Imagens registraram o momento em que o indivíduo despeja restos de obra na área da praça. O material descartado inclui resíduos de construção civil.

Após o registro do caso, a Secretaria de Serviços Públicos de Arraial do Cabo informou que a retirada de entulho proveniente de obras deve ser realizada por meio da contratação de caçambas particulares devidamente regulamentadas.

O descarte desse tipo de material em praças, calçadas e vias públicas não é permitido.