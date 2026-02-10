Homem descarta entulho em área pública Reprodução
Homem é flagrado descartando entulho em área pública de Arraial do Cabo
Imagens mostram despejo de resíduos de construção na Praça da Bíblia
Foragido da Justiça por morte no Tocantins é preso em Arraial do Cabo
Homem foi localizado na Praia dos Anjos após trabalho conjunto de inteligência entre polícias estaduais
Arena dos Blocos é montada para o Carnaval 2026 em Arraial do Cabo
Espaço na Praia dos Anjos concentrará shows e a abertura da programação
Marcelo Magno marca início das aulas com investimento em tecnologia educacional
Prefeito visita unidade escolar e destaca salto pedagógico com uso de quadros digitais e tablets nas escolas do ensino Fundamental
Operação Carnaval: Prefeitura intensifica fiscalizações em Arraial do Cabo
Cerca de 150 veículos foram fiscalizados, incluindo dois ônibus da Auto Viação 1001, que passaram por inspeção com o apoio de cães farejadores para a detecção de entorpecentes, armas e munições
Arraial do Cabo abre ano letivo com palestra de Ana Beatriz Barbosa
Seminário marca início das atividades de 2026 e destaca saúde emocional como pilar da educação municipal
