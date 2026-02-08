Operação Carnaval - Ascom

Operação CarnavalAscom

Publicado 08/02/2026 19:15

Arraial do Cabo - A Prefeitura de Arraial do Cabo deu início, na sexta (6), à Operação Carnaval. A iniciativa tem como objetivo reforçar a segurança e intensificar a fiscalização no trânsito durante o período festivo.



A ação conta com a atuação integrada das equipes da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), do Grupamento de Operações com Cães (GOC), do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS) e do Grupamento de Trânsito (GTRAN), da Guarda Municipal.



Durante a operação, cerca de 150 veículos foram fiscalizados, incluindo dois ônibus da Auto Viação 1001, que passaram por inspeção com o apoio de cães farejadores para a detecção de entorpecentes, armas e munições, além de veículos de passeio submetidos à vistoria e à fiscalização de trânsito.



Como resultado, foram lavrados seis autos de infração e uma motocicleta foi removida para o depósito público em razão de irregularidades identificadas. A fiscalização teve como foco principal o combate ao transporte irregular de passageiros, motocicletas com descarga esportiva ou sem identificação, veículos com som automotivo sem autorização, entre outras infrações que poderiam comprometer a segurança da população.



A Operação Carnaval segue durante todo o mês de fevereiro, garantindo mais segurança, ordem e proteção para moradores e visitantes.