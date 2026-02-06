Palestra de Ana Beatriz BarbosaAscom

Mais artigos de Renata Cristiane
Renata Cristiane
Arraial do Cabo - A Rede Municipal de Ensino de Arraial do Cabo deu início ao ano letivo de 2026 com uma proposta que vai além do conteúdo pedagógico. Em um seminário realizado na noite desta quinta-feira (5), no CIEP Municipalizado 147, na Prainha, professores e demais profissionais da educação participaram de um encontro voltado à valorização da categoria e ao cuidado com o bem-estar emocional.

A programação reuniu servidores da rede, gestores e autoridades municipais em um ambiente de reflexão e preparação para os desafios do novo ciclo escolar. Um dos pontos centrais do evento foi a discussão sobre a rotina da docência e os impactos emocionais da profissão, tema que vem ganhando espaço nas políticas educacionais do município.

O momento mais aguardado da noite foi a palestra da médica Ana Beatriz Barbosa, reconhecida nacionalmente por seus estudos sobre comportamento humano. Ela falou sobre os desafios contemporâneos enfrentados pelos educadores e reforçou a importância do equilíbrio emocional e do autocuidado como ferramentas fundamentais para a prática pedagógica.

Representando o governo municipal, estiveram presentes o secretário de Educação, Bernardo Alcântara, a chefe de gabinete Suellen Rodrigues, que representou o prefeito Marcelo Magno (PL) e o vice-prefeito Diego Silveira (MDB), além de integrantes da equipe pedagógica da secretaria. O Legislativo também marcou presença, com os vereadores Rafa Rocha (CID) e Galego (PL), entre outras autoridades.
Bernardo Alcântara - Ascom
Bernardo AlcântaraAscom
 
Seminário com palestra de Ana Beatriz Barbosa - Ascom
Seminário com palestra de Ana Beatriz BarbosaAscom
Em sua fala, Bernardo Alcântara destacou o caráter simbólico do seminário como um momento de alinhamento e fortalecimento da rede. Segundo o secretário, a gestão municipal mantém o compromisso de seguir investindo em educação e na valorização dos profissionais que atuam diretamente nas escolas.

O calendário escolar prevê o início das aulas para os estudantes dos Anos Iniciais, Anos Finais e Ensino Médio na próxima segunda-feira (9). Já as Unidades de Educação Infantil retomam as atividades no dia 23 de fevereiro, após o período de Carnaval.
fotogaleria
Seminário com palestra de Ana Beatriz Barbosa - Ascom
Seminário com palestra de Ana Beatriz Barbosa - Ascom
Ana Beatriz Barbosa - Ascom
Seminário com palestra de Ana Beatriz Barbosa - Ascom
Seminário com palestra de Ana Beatriz Barbosa - Ascom