Palestra de Ana Beatriz BarbosaAscom
A programação reuniu servidores da rede, gestores e autoridades municipais em um ambiente de reflexão e preparação para os desafios do novo ciclo escolar. Um dos pontos centrais do evento foi a discussão sobre a rotina da docência e os impactos emocionais da profissão, tema que vem ganhando espaço nas políticas educacionais do município.
O momento mais aguardado da noite foi a palestra da médica Ana Beatriz Barbosa, reconhecida nacionalmente por seus estudos sobre comportamento humano. Ela falou sobre os desafios contemporâneos enfrentados pelos educadores e reforçou a importância do equilíbrio emocional e do autocuidado como ferramentas fundamentais para a prática pedagógica.
Representando o governo municipal, estiveram presentes o secretário de Educação, Bernardo Alcântara, a chefe de gabinete Suellen Rodrigues, que representou o prefeito Marcelo Magno (PL) e o vice-prefeito Diego Silveira (MDB), além de integrantes da equipe pedagógica da secretaria. O Legislativo também marcou presença, com os vereadores Rafa Rocha (CID) e Galego (PL), entre outras autoridades.
O calendário escolar prevê o início das aulas para os estudantes dos Anos Iniciais, Anos Finais e Ensino Médio na próxima segunda-feira (9). Já as Unidades de Educação Infantil retomam as atividades no dia 23 de fevereiro, após o período de Carnaval.
