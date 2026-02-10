Arena dos Blocos - Ascom

Publicado 10/02/2026 15:28

Arraial do Cabo - A Arena dos Blocos está sendo montada na Praia dos Anjos para o Carnaval 2026, em Arraial do Cabo. O local receberá a abertura oficial da folia nesta sexta-feira (13) e apresentações musicais até a terça-feira (17).



A arena vai concentrar parte da programação carnavalesca do município, com shows e atrações distribuídas ao longo dos dias de evento.



De acordo com informações do setor de Turismo, a estimativa é de que cerca de 500 mil turistas passem pela cidade durante o período do Carnaval.



Além da arena principal, a programação será realizada em outros pontos do município, incluindo os distritos, com atividades previstas em diferentes regiões.



O calendário também inclui ações voltadas a públicos específicos, como o CarnaKids, destinado ao público infantil, e o Baile da Melhor Idade, que integra a programação carnavalesca local.



A estrutura do evento envolve equipes de apoio e serviços municipais para a organização das atividades.



A programação completa do Carnaval 2026 pode ser consultada nos canais oficiais do município.

