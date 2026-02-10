Arena dos BlocosAscom
A arena vai concentrar parte da programação carnavalesca do município, com shows e atrações distribuídas ao longo dos dias de evento.
De acordo com informações do setor de Turismo, a estimativa é de que cerca de 500 mil turistas passem pela cidade durante o período do Carnaval.
Além da arena principal, a programação será realizada em outros pontos do município, incluindo os distritos, com atividades previstas em diferentes regiões.
O calendário também inclui ações voltadas a públicos específicos, como o CarnaKids, destinado ao público infantil, e o Baile da Melhor Idade, que integra a programação carnavalesca local.
A estrutura do evento envolve equipes de apoio e serviços municipais para a organização das atividades.
A programação completa do Carnaval 2026 pode ser consultada nos canais oficiais do município.
