Carnaval - Ascom

CarnavalAscom

Publicado 15/02/2026 22:41

Arraial do Cabo - O sábado de Carnaval (14) foi marcado por muita música, animação e participação popular em Arraial do Cabo. A programação espalhada por diferentes pontos da cidade levou shows para públicos variados e reforçou a proposta de um Carnaval inclusivo, que contempla desde os foliões adultos até as crianças.



Em Figueira, a cantora Thaís Macedo animou o público com um show vibrante, enquanto em Monte Alto a Banda Turbilhão Carioca colocou os presentes para cantar e dançar ao som de sucessos conhecidos. Já na Praia dos Anjos, quem comandou a festa foi Thiago Yyoo, mantendo a energia alta do início ao fim da apresentação. Moradores e turistas acompanharam de perto as atrações e aproveitaram cada momento da noite.



Durante a tarde, o destaque ficou por conta do primeiro dia do Carnakids, que transformou a Praça Victorino Carriço (Sindicato) em um grande espaço de diversão para o público infantil. Com decoração colorida, fantasias, brincadeiras e música, o evento reuniu famílias inteiras em um clima leve e acolhedor.



As crianças se divertiram com pintura facial, atividades recreativas e o espetáculo do Churumello Circus, que garantiu risadas e aplausos ao longo da apresentação. A iniciativa reforça o compromisso do município em oferecer uma programação acessível e pensada para todas as idades, garantindo que os pequenos também façam parte da folia.



A agenda do Carnakids segue nos próximos dias, sempre das 16h às 21h, passando por diferentes bairros da cidade: no domingo (15), a atração acontece na Praça Maria Peres, em Monte Alto; na segunda-feira (16), retorna à Praça Victorino Carriço (Sindicato); e na terça-feira (17), encerra a programação na Praça de Figueira.