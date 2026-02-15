Ação de conscientizaçãoAscom
O grande destaque foi o carismático tubarão guarda-vidas, que encantou a criançada e virou a celebridade do dia, ajudando a transmitir, de forma lúdica, mensagens importantes sobre segurança nas praias.
A iniciativa contou ainda com a participação do Grupamento de Ronda Escolar, também da Secretaria de Segurança Pública, que distribuiu cerca de 250 pulseiras de identificação infantil com telefone de contato dos responsáveis. O material é fundamental para agilizar a localização em casos de crianças perdidas.
A ação faz parte da programação especial de Carnaval e continuará em outras praias do município, sempre no período da manhã, a partir das 9h.
Confira a programação:
- Domingo (15/02) – Praia e Lagoa de Monte Alto (praia com presença dos guarda-vidas)
- Segunda (16/02) – Praia Grande
- Terça (17/02) – Prainha
- Quarta (18/02) – Praia do Pontal
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.