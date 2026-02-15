Ação de conscientização - Ascom

15/02/2026

Arraial do Cabo - A manhã deste sábado (14) foi de aprendizado e diversão na Prainha, em Arraial do Cabo. O grupamento de guarda-vidas da Secretaria de Segurança Pública de Arraial do Cabo realizou uma ação especial de conscientização sobre os riscos do mar, chamando a atenção de moradores e visitantes.



O grande destaque foi o carismático tubarão guarda-vidas, que encantou a criançada e virou a celebridade do dia, ajudando a transmitir, de forma lúdica, mensagens importantes sobre segurança nas praias.



A iniciativa contou ainda com a participação do Grupamento de Ronda Escolar, também da Secretaria de Segurança Pública, que distribuiu cerca de 250 pulseiras de identificação infantil com telefone de contato dos responsáveis. O material é fundamental para agilizar a localização em casos de crianças perdidas.



A ação faz parte da programação especial de Carnaval e continuará em outras praias do município, sempre no período da manhã, a partir das 9h.



Confira a programação:



- Domingo (15/02) – Praia e Lagoa de Monte Alto (praia com presença dos guarda-vidas)

- Segunda (16/02) – Praia Grande

- Terça (17/02) – Prainha

- Quarta (18/02) – Praia do Pontal