Amanda Amado, Will Galdino e Rosalu Ascom
O palco do Carnaval foi montado na Praia dos Anjos. A apresentação ficou por conta da cantora Amanda Amado.
No distrito de Monte Alto, dentro da programação de Carnaval, o cantor Will Galdino realizou show e promoveu concurso de dança.
Em Figueira, também pelo Carnaval, a cantora Rosalu se apresentou com músicas de diferentes estilos, incluindo axé, sertanejo, pop e MPB.
A programação oficial de Carnaval promovida pela Prefeitura de Arraial do Cabo será encerrada nesta terça-feira (17).
