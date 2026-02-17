Amanda Amado, Will Galdino e Rosalu Ascom

Arraial do Cabo - Moradores e turistas participaram, na noite desta segunda-feira (16), da programação de Carnaval realizada na Arena dos Shows, em Arraial do Cabo. O espaço recebeu estrutura para atender ao público durante o evento.

O palco do Carnaval foi montado na Praia dos Anjos. A apresentação ficou por conta da cantora Amanda Amado.

No distrito de Monte Alto, dentro da programação de Carnaval, o cantor Will Galdino realizou show e promoveu concurso de dança.

Em Figueira, também pelo Carnaval, a cantora Rosalu se apresentou com músicas de diferentes estilos, incluindo axé, sertanejo, pop e MPB.

A programação oficial de Carnaval promovida pela Prefeitura de Arraial do Cabo será encerrada nesta terça-feira (17).
