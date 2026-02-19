Homem tenta capturar tartaruga Reprodução
De acordo com as imagens, o animal ficou preso em uma rede de pesca artesanal. Situações desse tipo costumam resultar em resgates realizados por pescadores.
No entanto, nas imagens, um homem aparece segurando a tartaruga, mesmo com o animal tentando retornar ao mar.
A captura de animais silvestres é considerada crime ambiental pela legislação brasileira. Maus-tratos a animais também configuram crime. O caso repercutiu nas redes sociais.
O Jornal entrou em contato com a Prefeitura de Arraial do Cabo, que informou que a Secretaria do Ambiente recebeu a denúncia e iniciou tentativas para identificar o homem que aparece no vídeo, mas, até o momento, não obteve êxito.
Nesta quinta-feira (19), agentes continuam as buscas para identificar a pessoa envolvida.
