Arraial do Cabo - Arraial do Cabo encerrou a programação de Carnaval na noite de terça-feira (17), com apresentações musicais realizadas em diferentes pontos do município, reunindo moradores e turistas.

Na Praça Victorino Carriço, o público acompanhou o show da cantora Fabrine. Em Monte Alto, na Praça Maria Peres, houve apresentação de Thiago Yyoo. No distrito de Figueira, Will Galdino se apresentou após a programação do Carna Kids, com participação de famílias e foliões.

Na Praia dos Anjos, a Arena de Shows recebeu a cantora Thaís Macedo, que apresentou repertório de pagode nacional até o encerramento da programação.

Durante o período de Carnaval, blocos circularam por ruas de bairros e distritos do município. A programação foi distribuída em diferentes localidades da cidade.
Encerramento do Carnaval - Ascom
