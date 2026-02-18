Fabrine, Thiago Yyoo, Will Galdino e Thaís MacedoAscom
Na Praça Victorino Carriço, o público acompanhou o show da cantora Fabrine. Em Monte Alto, na Praça Maria Peres, houve apresentação de Thiago Yyoo. No distrito de Figueira, Will Galdino se apresentou após a programação do Carna Kids, com participação de famílias e foliões.
Na Praia dos Anjos, a Arena de Shows recebeu a cantora Thaís Macedo, que apresentou repertório de pagode nacional até o encerramento da programação.
Durante o período de Carnaval, blocos circularam por ruas de bairros e distritos do município. A programação foi distribuída em diferentes localidades da cidade.
