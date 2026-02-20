Segurança Pública Ascom
Os dados do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) refletem o impacto do reforço no patrulhamento e da atuação integrada das forças de segurança. As lesões corporais tiveram queda de 57,1%, passando de sete registros em 2025 para apenas três neste ano.
No período, foi contabilizado apenas um furto de celular e um de veículo. Ao todo, a 132ª Delegacia de Polícia registrou 35 ocorrências, sendo a maioria relacionada à perda de documentos e casos de estelionato.
A Guarda Municipal atuou do Centro aos distritos com equipes de motopatrulha, ROMU, trânsito, Apreensão de Animais e Operações com Cães, com apoio do CONTRANS e do PROEIS. O Centro Integrado de Operações (CIOSP) recebeu 41 chamadas, enquanto as equipes de rua focaram no ordenamento urbano. No total, foram aplicadas 186 multas de trânsito e 25 veículos foram rebocados. Além disso, 170 turistas e 85 moradores receberam orientações das equipes.
