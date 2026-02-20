Segurança Pública - Ascom

Publicado 20/02/2026 14:55

Arraial do Cabo - O Carnaval 2026 em Arraial do Cabo foi marcado por tranquilidade e números que chamam atenção. O balanço da Segurança Pública aponta que, durante todo o feriado, o município não registrou nenhum caso de homicídio doloso – uma redução de 100% em relação ao ano passado – e também zerou os índices de roubo.



Os dados do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) refletem o impacto do reforço no patrulhamento e da atuação integrada das forças de segurança. As lesões corporais tiveram queda de 57,1%, passando de sete registros em 2025 para apenas três neste ano.



No período, foi contabilizado apenas um furto de celular e um de veículo. Ao todo, a 132ª Delegacia de Polícia registrou 35 ocorrências, sendo a maioria relacionada à perda de documentos e casos de estelionato.



A Guarda Municipal atuou do Centro aos distritos com equipes de motopatrulha, ROMU, trânsito, Apreensão de Animais e Operações com Cães, com apoio do CONTRANS e do PROEIS. O Centro Integrado de Operações (CIOSP) recebeu 41 chamadas, enquanto as equipes de rua focaram no ordenamento urbano. No total, foram aplicadas 186 multas de trânsito e 25 veículos foram rebocados. Além disso, 170 turistas e 85 moradores receberam orientações das equipes.