Pesca de arrasto Reprodução
A pesca de arrasto voltou a ocupar a faixa de areia e transformou o cenário turístico em espaço de trabalho. Enquanto as redes eram retiradas do mar, curiosos se aproximavam para acompanhar o processo e observar o resultado da captura, que rapidamente virou assunto entre moradores e visitantes.
Tradicional no município, a prática faz parte da rotina de diversas famílias cabistas e atravessa gerações. Sempre que as condições do mar permitem, a cena se repete, reforçando a ligação histórica da cidade com a pesca artesanal.
Mais do que uma atividade econômica, a pesca de arrasto representa um símbolo cultural de Arraial do Cabo, evidenciando a convivência entre o turismo e as tradições locais que seguem vivas no cotidiano da cidade.
