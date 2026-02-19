Pesca de arrasto - Reprodução

Pesca de arrasto Reprodução

Publicado 19/02/2026 18:31

Arraial do Cabo - A manhã desta quinta-feira (19) começou diferente para quem esteve na orla da Prainha, em Arraial do Cabo. Logo nas primeiras horas do dia, a movimentação de pescadores chamou a atenção de quem passava pelo local e de frequentadores que aproveitavam o início do dia na praia.



A pesca de arrasto voltou a ocupar a faixa de areia e transformou o cenário turístico em espaço de trabalho. Enquanto as redes eram retiradas do mar, curiosos se aproximavam para acompanhar o processo e observar o resultado da captura, que rapidamente virou assunto entre moradores e visitantes.



Tradicional no município, a prática faz parte da rotina de diversas famílias cabistas e atravessa gerações. Sempre que as condições do mar permitem, a cena se repete, reforçando a ligação histórica da cidade com a pesca artesanal.



Mais do que uma atividade econômica, a pesca de arrasto representa um símbolo cultural de Arraial do Cabo, evidenciando a convivência entre o turismo e as tradições locais que seguem vivas no cotidiano da cidade.