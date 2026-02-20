Mergulhador e caçador subaquático Guilherme - Reprodução

Publicado 20/02/2026 13:49

Arraial do Cabo - O chamado “Caribe Brasileiro”, apelido carinhoso dado a Arraial do Cabo por suas águas cristalinas e vida marinha abundante, foi palco, no início desta semana, de uma captura que rapidamente virou assunto entre pescadores e internautas.



O mergulhador e caçador subaquático Guilherme, conhecido nas redes sociais como @gui_sub_, compartilhou fotos e vídeos de um exemplar impressionante de peixe xaréu, que atingiu a marca de 28,450 quilos.



Para não dizer que a cena faz parte das clássicas “histórias de pescador”, Guilherme costuma publicar nas redes sociais as “preciosidades” que pesca no mar de Arraial, sempre exibindo detalhes das capturas e momentos do mergulho. Desta vez, porém, o xaréu de quase 30 quilos rendeu uma enxurrada de comentários e compartilhamentos. De acordo com um deles, esse peso é um recorde brasileiro e mundial da espécie.



O feito reforça a fama de Arraial do Cabo como um dos principais pontos de pesca e mergulho do Brasil, onde, vez ou outra, a realidade supera qualquer exagero típico das rodas de conversa à beira-mar.