Jacaré é resgatado
O animal foi visto a cerca de 100 metros da margem, chamando a atenção de quem passava pelo local.
O resgate foi realizado por equipes acionadas para garantir a segurança tanto do animal quanto dos moradores e visitantes. A operação ocorreu sem intercorrências, e o jacaré foi retirado da água com cuidado.
A presença do réptil despertou curiosidade e rendeu comentários entre frequentadores da lagoa, mas a situação foi controlada rapidamente.
Orientações foram reforçadas para que a população evite se aproximar de animais silvestres e acione as autoridades sempre que necessário.
