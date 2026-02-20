Jacaré é resgatadoReprodução

Renata Cristiane
Arraial do Cabo - Um jacaré resolveu dar as caras na tarde desta sexta-feira (20) e movimentou a Lagoa de Figueira, em Arraial do Cabo.

O animal foi visto a cerca de 100 metros da margem, chamando a atenção de quem passava pelo local.

O resgate foi realizado por equipes acionadas para garantir a segurança tanto do animal quanto dos moradores e visitantes. A operação ocorreu sem intercorrências, e o jacaré foi retirado da água com cuidado.

A presença do réptil despertou curiosidade e rendeu comentários entre frequentadores da lagoa, mas a situação foi controlada rapidamente.

Orientações foram reforçadas para que a população evite se aproximar de animais silvestres e acione as autoridades sempre que necessário.