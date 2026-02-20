Baleia-de-Bryde@eu.felipepeixoto

Renata Cristiane
Arraial do Cabo - Nesta sexta-feira (20), o droneiro Felipe Peixoto registrou imagens impressionantes de uma baleia-de-Bryde em plena atividade de caça na Praia Grande, em Arraial do Cabo.

O flagrante mostra o animal emergindo com força na superfície, em um típico comportamento de alimentação, quando as baleias aproveitam cardumes próximos à costa. A cena reforça a vocação do município como um dos principais pontos do país para observação desses gigantes marinhos.

Mesmo após o período mais comum de aparições, registros como esse mostram que as baleias ainda circulam pela região, surpreendendo moradores, turistas e especialistas. A presença frequente está associada à grande oferta de alimento e às características ambientais favoráveis do litoral cabista.