O flagrante mostra o animal emergindo com força na superfície, em um típico comportamento de alimentação, quando as baleias aproveitam cardumes próximos à costa. A cena reforça a vocação do município como um dos principais pontos do país para observação desses gigantes marinhos.
Mesmo após o período mais comum de aparições, registros como esse mostram que as baleias ainda circulam pela região, surpreendendo moradores, turistas e especialistas. A presença frequente está associada à grande oferta de alimento e às características ambientais favoráveis do litoral cabista.
