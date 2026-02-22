Homem apontado como liderança do Comando Vermelho na Vila Kennedy - Reprodução

Homem apontado como liderança do Comando Vermelho na Vila KennedyReprodução

Publicado 22/02/2026 12:53

Arraial do Cabo - Policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital (DRE-CAP) prenderam neste sábado (21) um homem apontado como liderança do Comando Vermelho na Vila Kennedy, Zona Oeste do Rio, enquanto ele estava em uma praia de Arraial do Cabo.



Segundo a Polícia Civil, após monitoramento realizado por meio de inteligência, o alvo foi localizado na faixa de areia acompanhado de outras pessoas.



A prisão foi realizada de forma planejada, sem possibilidade de fuga. As investigações seguem para identificar outros integrantes da associação e aprofundar a apuração das atividades atribuídas ao grupo.



A ação faz parte da “Operação Contenção”, realizada pelo Governo do Estado para frear o avanço territorial do Comando Vermelho.



Desde o início da operação, mais de 300 pessoas foram presas, 136 neutralizadas em confrontos, cerca de 470 armas apreendidas, incluindo 190 fuzis, e mais de 51 mil munições recolhidas.