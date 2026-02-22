Homem apontado como liderança do Comando Vermelho na Vila KennedyReprodução
Segundo a Polícia Civil, após monitoramento realizado por meio de inteligência, o alvo foi localizado na faixa de areia acompanhado de outras pessoas.
A prisão foi realizada de forma planejada, sem possibilidade de fuga. As investigações seguem para identificar outros integrantes da associação e aprofundar a apuração das atividades atribuídas ao grupo.
A ação faz parte da “Operação Contenção”, realizada pelo Governo do Estado para frear o avanço territorial do Comando Vermelho.
Desde o início da operação, mais de 300 pessoas foram presas, 136 neutralizadas em confrontos, cerca de 470 armas apreendidas, incluindo 190 fuzis, e mais de 51 mil munições recolhidas.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.