Apresentação marca a 30ª edição do tradicional espetáculo religioso. - Reprodução

Apresentação marca a 30ª edição do tradicional espetáculo religioso.Reprodução

Publicado 31/03/2026 16:01

Arraial do Cabo - A XXX Encenação da Paixão de Cristo será realizada nesta Sexta-feira Santa (3), às 20h, em frente à Igreja Nossa Senhora dos Remédios, em Arraial do Cabo. Reconhecida como patrimônio cultural e imaterial do município, a encenação integra o calendário de eventos da cidade.



A apresentação terá duração aproximada de uma hora e meia e contará com cerca de 50 personagens, distribuídos em seis palcos montados no Largo do Santuário. Nesta edição, haverá inclusão de novas cenas e elementos cênicos.



Os ensaios foram realizados após o Carnaval, com preparação ao longo de um mês. A direção é da Pastoral de Arte Sacra, responsável pela organização artística e condução da encenação, em conjunto com a coordenação do evento.



A realização é da Paróquia Sagrado Coração de Jesus e Nossa Senhora dos Remédios, em parceria com a Prefeitura de Arraial do Cabo. A entrada é gratuita e aberta ao público.