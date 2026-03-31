Apresentação marca a 30ª edição do tradicional espetáculo religioso.Reprodução
A apresentação terá duração aproximada de uma hora e meia e contará com cerca de 50 personagens, distribuídos em seis palcos montados no Largo do Santuário. Nesta edição, haverá inclusão de novas cenas e elementos cênicos.
Os ensaios foram realizados após o Carnaval, com preparação ao longo de um mês. A direção é da Pastoral de Arte Sacra, responsável pela organização artística e condução da encenação, em conjunto com a coordenação do evento.
A realização é da Paróquia Sagrado Coração de Jesus e Nossa Senhora dos Remédios, em parceria com a Prefeitura de Arraial do Cabo. A entrada é gratuita e aberta ao público.
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