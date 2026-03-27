Show de Buchecha marca o fechamento da programação musical do festival. - Reprodução

Show de Buchecha marca o fechamento da programação musical do festival.Reprodução

Publicado 27/03/2026 15:21

Arraial do Cabo - O cantor Buchecha foi confirmado como atração de encerramento do Festival da Lula 2026, em Arraial do Cabo. O show será realizado no domingo, dia 5 de abril, às 21h, no Estádio Barcelão.

O artista iniciou a carreira na dupla Claudinho & Buchecha e segue em atividade com apresentações solo.

O repertório inclui músicas como Nosso Sonho e Só Love.

A programação do evento também conta com apresentações da cantora MaLu, no dia 2 de abril, e do grupo Os Garotin, no dia 4.

O Festival da Lula 2026 será realizado entre os dias 2 e 5 de abril, durante a Semana Santa. A programação inclui apresentações musicais, participação de artistas locais e oferta de pratos à base de lula.

