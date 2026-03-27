Show de Buchecha marca o fechamento da programação musical do festival.Reprodução
O repertório inclui músicas como Nosso Sonho e Só Love.
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Show de Buchecha marca o fechamento da programação musical do festival.Reprodução
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