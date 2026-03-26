No carro, também foi apreendido um revólver calibre .38 com 13 munições intactas. - Reprodução

No carro, também foi apreendido um revólver calibre .38 com 13 munições intactas.Reprodução

Publicado 26/03/2026 15:31

Arraial do Cabo - Uma operação conjunta entre a Polícia Federal e policiais militares do 25º BPM resultou na apreensão de uma grande carga de drogas e na prisão de uma mulher, na tarde desta quarta-feira (25), em Arraial do Cabo.



A interceptação aconteceu na RJ-102, em um trevo próximo ao Aeroporto Internacional de Cabo Frio. De acordo com as investigações, o carregamento saiu do Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, e tinha como destino a Região dos Lagos.



Segundo a polícia, os criminosos utilizavam a modalidade conhecida como “frete único”, em que toda a droga é levada para um ponto central antes de ser distribuída para diferentes comunidades da região.



Durante a abordagem, os agentes encontraram os entorpecentes no porta-malas do veículo. No carro, também foi apreendido um revólver calibre .38 com 13 munições intactas.



Ao todo, foram apreendidos 40,8 kg de cocaína, 65,6 kg de maconha, 3,65 kg de crack e 0,4 kg de ice (metanfetamina). O prejuízo estimado ao tráfico ultrapassa R$ 1 milhão.



A mulher foi presa em flagrante e levada inicialmente ao posto da Polícia Federal em Cabo Frio. Em seguida, ela foi transferida para o sistema prisional na capital fluminense, onde permanece à disposição da Justiça.



Ela responderá pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.