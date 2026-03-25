"A responsabilidade com a coisa pública é uma marca da gestão municipal. Reitero que não se trata de nenhum desperdício de recursos públicos", declarou Bernardo Alcântara. - Reprodução

"A responsabilidade com a coisa pública é uma marca da gestão municipal. Reitero que não se trata de nenhum desperdício de recursos públicos", declarou Bernardo Alcântara.Reprodução

Publicado 25/03/2026 16:28

Arraial do Cabo - O secretário de Educação de Arraial do Cabo, Bernardo Alcântara, se manifestou após a circulação de um vídeo que aponta suposto descaso com recursos públicos relacionados à merenda escolar na rede municipal nesta terça-feira (24).



Em nota publicada nas redes sociais, o secretário afirmou que não há desperdício de dinheiro público, destacando que o serviço de alimentação é realizado por uma empresa terceirizada e que o pagamento é feito com base no número de refeições efetivamente servidas a alunos e servidores.



“A responsabilidade com a coisa pública é uma marca da gestão municipal. Reitero que não se trata de nenhum desperdício de recursos públicos”, declarou.



Bernardo Alcântara também informou que a política de descarte adotada pela empresa não é respaldada pela Secretaria de Educação e será apurada.



“Sobre a política de descarte praticada pela empresa, não concordamos e será apurada. Faço questão de fazer pessoalmente. Apenas esclarecendo para que inverdades não tenham espaço”, completou.



A Secretaria informou que o caso será analisado para verificar possíveis irregularidades na conduta da prestadora de serviço.