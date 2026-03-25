O Festival da Lula 2026 será realizado entre os dias 2 e 5 de abril, durante a Semana Santa, em Arraial do Cabo.Reprodução
Festival da Lula 2026 terá show de Os Garotin em Arraial do Cabo
Apresentação integra a programação do evento, que acontece na Semana Santa e reúne atrações musicais, gastronomia e atividades culturais no município
Festival da Lula 2026 terá show de Os Garotin em Arraial do Cabo
Apresentação integra a programação do evento, que acontece na Semana Santa e reúne atrações musicais, gastronomia e atividades culturais no município
Encontro em Arraial debate turismo integrado em torno da lagoa de Araruama
Ideia passa pela integração dos municípios do entorno, com a criação de roteiros conjuntos, fortalecimento da economia e ampliação da experiência para moradores e visitantes
Daniela Soares avança em Brasília por universidade federal
A proposta é transformar Araruama em um polo educacional na Região dos Lagos, ampliando o acesso ao ensino gratuito e reduzindo a dependência de deslocamento para outros centros
Fábio do Pastel acompanha despedida de Cláudio Castro e reforça alianças no RJ
Comitiva aldeense também se encontrou com o pré-candidato ao Governo do Estado, Douglas Ruas, em um movimento que reforça o diálogo e o posicionamento do grupo para as próximas eleições
Araruama e Arraial recebem Selo Ouro por desempenho na alfabetização
Premiação do MEC em Brasília destaca avanço educacional e reforça compromisso das gestões com ensino de qualidade
Pesquisa Eleitoral em Araruama revela avanço de Thiago Moura na disputa estadual
Desempenho o coloca à frente de candidatos com maior histórico político na região, como a ex-prefeita Lívia de Chiquinho e a também ex-candidata à prefeita Penha Bernardes
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.