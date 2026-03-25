O Festival da Lula 2026 será realizado entre os dias 2 e 5 de abril, durante a Semana Santa, em Arraial do Cabo. - Reprodução

O Festival da Lula 2026 será realizado entre os dias 2 e 5 de abril, durante a Semana Santa, em Arraial do Cabo.Reprodução

Publicado 25/03/2026 15:10

Arraial do Cabo - O Festival da Lula 2026 confirmou a participação do grupo Os Garotin na programação. A apresentação está marcada para o sábado, dia 4 de abril, às 22h, no Estádio Barcelão, em Arraial do Cabo.

Os Garotin são vencedores do Grammy Latino e formados por Anchietx, Cupertino e Leo Guima. O grupo é natural de São Gonçalo e atua com influências de R&B, soul, MPB e pop.

O trio possui milhões de reproduções em plataformas digitais e já participou de diversos festivais. Também registra apresentações com público esgotado. A programação do evento já inclui a abertura com a cantora MaLu, que se apresenta na quinta-feira, dia 2 de abril.

O Festival da Lula 2026 será realizado entre os dias 2 e 5 de abril, durante a Semana Santa, em Arraial do Cabo. A programação inclui apresentações musicais, participação de artistas locais e DJs, além de atividades relacionadas à gastronomia.

O evento contará com mais de 80 pratos preparados por chefs, com destaque para a lula, que integra a culinária tradicional do município. A iniciativa é organizada pela Associação de Pescadores de Arraial do Cabo (APAC), com apoio da Prefeitura de Arraial do Cabo.