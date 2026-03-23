Segundo o subsecretário de Esporte e Lazer, Eduardo Garcia, a proposta inclui outros objetivos além da prática esportiva.Reprodução
Arraial abre vagas para aulas gratuitas de mergulho para jovens de 8 a 16
Atividades serão realizadas na Praia dos Anjos e incluem orientações sobre preservação ambiental e trilhas ecológicas
Arraial abre vagas para aulas gratuitas de mergulho para jovens de 8 a 16
Atividades serão realizadas na Praia dos Anjos e incluem orientações sobre preservação ambiental e trilhas ecológicas
Arraial do Cabo conquista tricampeonato com selo de excelência
Pelo terceiro ano consecutivo, município conquista Selo Ouro do Sebrae em atendimento ao empreendedor
Daniela Soares participa de fórum e circula entre lideranças e empresários
Prefeita de Araruama foi a única da Região dos Lagos em encontro do Lide
Contas de Alexandre Martins passam com folga na Câmara de Búzios
O resultado, 7 votos a 1, evidencia uma base consolidada do governo no Legislativo. O voto contrário foi do vereador Raphael Braga
Prefeitura retira quatro toneladas de materiais da Praia do Forno, em Arraial
Operação "Praia Limpa" reforça regras de uso do espaço e busca proteger áreas de restinga
Ajustes no primeiro escalão e agenda nas ruas marcam gestão em Cabo Frio
Criação da Secretaria da Mulher e troca em Serviços Públicos são os principais movimentos, enquanto Dr Serginho intensifica presença nos bairros com mutirão
Encontro em Araruama reúne lideranças e debate inclusão e sustentabilidade
Além da prefeita Daniela Soares (PL), prticipam do encontro a secretária de Estado da Mulher, Heloísa Aguiar, o secretário estadual de Meio Ambiente, Bernardo Rossi, além de representantes da gestão municipal
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.