Segundo o subsecretário de Esporte e Lazer, Eduardo Garcia, a proposta inclui outros objetivos além da prática esportiva. - Reprodução

Segundo o subsecretário de Esporte e Lazer, Eduardo Garcia, a proposta inclui outros objetivos além da prática esportiva.Reprodução

Publicado 23/03/2026 13:32

Arraial do Cabo - Arraial do Cabo abriu inscrições para aulas de mergulho destinadas a crianças e adolescentes de 8 a 16 anos. A ação é realizada pela Subsecretaria de Esporte e Lazer. As aulas acontecerão às quartas-feiras, das 9h às 11h, na Praia dos Anjos.

De acordo com a prefeitura, os participantes terão acesso à prática de mergulho em apneia, além de atividades como trilhas ecológicas e orientações sobre preservação ambiental. As inscrições devem ser feitas presencialmente na sede da Subsecretaria de Esporte e Lazer, localizada no Estádio Barcelão, na Rua Benjamin Constant, no Centro.

Para se inscrever, é necessário apresentar foto 3×4, cópia do documento de identidade, comprovante de residência e atestado médico. As aulas têm início previsto para esta quarta-feira (25).

Segundo o subsecretário de Esporte e Lazer, Eduardo Garcia, a proposta inclui outros objetivos além da prática esportiva.

“Além de incentivar a atividade física, queremos proporcionar uma experiência de contato direto com a natureza, despertando nos alunos a consciência ambiental e o cuidado com o nosso patrimônio natural. Também reforçamos o compromisso de garantir o acesso gratuito ao esporte para toda a população”, destacou.