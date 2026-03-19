Operação "Praia Limpa" retirou materiais irregulares da Praia do Forno, em Arraial do Cabo.Reprodução
Batizada de “Praia Limpa”, a ação foi coordenada pela Secretaria do Ambiente e Saneamento, com apoio das secretarias de Ordem Pública e Posturas, Segurança Pública, Serviços Públicos e da FIPAC. O objetivo foi coibir o armazenamento indevido de equipamentos como cadeiras, mesas e ombrelones, prática proibida pela legislação municipal.
De acordo com a Prefeitura, o uso desses itens por banhistas e prestadores de serviço continua permitido ao longo do dia. No entanto, é obrigatório que todo o material seja retirado ao fim das atividades, evitando impactos ao meio ambiente e à organização do espaço público.
A administração municipal reforçou ainda que o armazenamento de objetos na restinga é considerado crime ambiental, sujeito a penalidades. A medida busca preservar o ecossistema local, que é sensível e fundamental para a proteção da faixa costeira.
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