Suspeito foi encaminhado à delegacia após a apreensão do material. - Reprodução

Suspeito foi encaminhado à delegacia após a apreensão do material.Reprodução

Publicado 17/03/2026 14:23

Arraial do Cabo - Uma operação do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) resultou na prisão de um homem e na apreensão de drogas e explosivos no sábado (14), no bairro Caiçara, em Arraial do Cabo.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública do município, a equipe recebeu denúncias de que criminosos estariam utilizando casas abandonadas da região para esconder entorpecentes. A partir das informações, os agentes realizaram buscas no local indicado e conseguiram abordar um suspeito, de 22 anos.

Durante uma varredura na área, os policiais encontraram duas granadas, 118 papelotes de cocaína, 25 papelotes de crack e 30 frascos de loló. Além do material entorpecente, também foram apreendidos dinheiro em espécie e um aparelho celular.

Segundo a ocorrência, o suspeito teria ligação com uma facção criminosa que atua na região. Ele foi preso em flagrante e conduzido para a 132ª Delegacia de Polícia de Arraial do Cabo.

O material apreendido foi apresentado na unidade policial, onde o caso foi registrado. O homem permaneceu preso e está à disposição da Justiça.