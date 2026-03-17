Suspeito foi encaminhado à delegacia após a apreensão do material.Reprodução
Homem é preso com drogas e granadas em operação do Proeis em Arraial do Cabo
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A abordagem ocorreu no bairro Praia dos Anjos, nesta quinta-feira (12)
Búzios reforça parceria internacional com cidade turística da Argentina
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