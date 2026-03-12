Material apreendido inclui drogas e itens de uso tático encontrados com os suspeitos.

Arraial do Cabo - Uma operação da Polícia Militar na noite de quarta-feira (11), por volta das 20h, na Rua Tomé de Souza, no Morro da Coca-Cola, em Arraial do Cabo, resultou na morte de quatro suspeitos e na apreensão de uma grande quantidade de drogas, armas de fogo e equipamentos táticos. A ação começou após uma denúncia anônima informar que cerca de oito indivíduos, alguns armados e carregando mochilas, realizavam a venda de entorpecentes na região, conhecida pelo comércio ilegal de drogas.
Ao chegar ao local, a guarnição foi recebida com disparos de arma de fogo, o que obrigou os policiais a desembarcar da viatura e perseguir os suspeitos em uma área de mata adjacente. Durante o confronto, quatro dos suspeitos foram atingidos pelos disparos. Eles chegaram a ser socorridos para o Hospital Geral de Arraial do Cabo (HGAC), mas não resistiram. Entre eles estavam J.O.D.S., de 22 anos, com antecedentes por associação para o tráfico de drogas; L.L.D.S., de 18 anos; B.F.D.O., de 16 anos; e E.A.B., de 13 anos. Três outros suspeitos não identificados conseguiram fugir para a mata, permanecendo foragidos.
No local, os policiais apreenderam 443 cápsulas de cocaína, 686 trouxinhas de maconha, duas pistolas 9mm raspadas com carregadores e munições, duas balanças de precisão, material para endolação, bolsas térmicas, dinheiro, cintos táticos, coldres, roupas camufladas do tipo “ghillie” e três celulares. Durante a ação, os suspeitos carregavam mochilas com entorpecentes e equipamentos de uso tático, indicando preparo para o confronto.
Segundo a PM, a ação visou combater a venda de drogas em um local conhecido pelo tráfico e ocorreu após os suspeitos dispararem contra os policiais durante a abordagem. A investigação segue em andamento para localizar e identificar os demais envolvidos que conseguiram fugir. A ocorrência foi registrada na 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP).