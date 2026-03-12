Arraial do Cabo - Um jacaré-do-papo-amarelo juvenil foi avistado próximo a residências no bairro Parque das Garças, em Arraial do Cabo, na terça-feira (10). A ocorrência mobilizou a equipe do Grupamento Operacional Distrital (G.O.D.) da Secretaria do Ambiente e Saneamento.
A equipe realizou a captura do animal seguindo técnicas de manejo seguro, sem uso de sedação. O jacaré foi transferido para uma área de preservação ambiental fora da região urbana. O local da soltura não foi divulgado, conforme os protocolos de conservação.
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