Levantamento da Fundação Instituto de Pesca de Arraial do Cabo monitora desembarques ao longo do ano. - Reprodução

Levantamento da Fundação Instituto de Pesca de Arraial do Cabo monitora desembarques ao longo do ano.Reprodução

Publicado 12/03/2026 13:35

Arraial do Cabo - A pesca artesanal de Arraial do Cabo registrou 769.960 kg de pescado capturado em 2025, segundo dados da Fundação Instituto de Pesca de Arraial do Cabo (FIPAC). O volume é maior do que os registrados em 2024, com 629.207 kg, e em 2023, com 607.811 kg, representando crescimento de 22,4% e 26,7%, respectivamente. O levantamento aponta a captura de 65 espécies, sendo 64 peixes e um molusco.



A lula (Loligo plei) liderou a produção, com 170.225 kg desembarcados, crescimento de 62,8% em relação a 2024, quando foram registrados 104.557 kg. O bonito-pintado (Euthynnus alletteratus) foi a segunda espécie mais capturada, com 133.090 kg, seguido pelo olhudo (olho-de-boi), com 125.493 kg.



A pesca em Arraial do Cabo é realizada por pescadores locais, utilizando linha, espinhel e cerco. O levantamento da FIPAC acompanha os desembarques ao longo do ano, contribuindo para o planejamento da atividade, o acompanhamento dos estoques pesqueiros e a valorização da pesca artesanal no município.