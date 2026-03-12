Levantamento da Fundação Instituto de Pesca de Arraial do Cabo monitora desembarques ao longo do ano.Reprodução
A lula (Loligo plei) liderou a produção, com 170.225 kg desembarcados, crescimento de 62,8% em relação a 2024, quando foram registrados 104.557 kg. O bonito-pintado (Euthynnus alletteratus) foi a segunda espécie mais capturada, com 133.090 kg, seguido pelo olhudo (olho-de-boi), com 125.493 kg.
A pesca em Arraial do Cabo é realizada por pescadores locais, utilizando linha, espinhel e cerco. O levantamento da FIPAC acompanha os desembarques ao longo do ano, contribuindo para o planejamento da atividade, o acompanhamento dos estoques pesqueiros e a valorização da pesca artesanal no município.
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