Acreditamos que o passeio ganhou uma "atração bônus" no meio do caminho.Reprodução/ Ronnie Placido e Pérola Negra Arraial

Publicado 09/03/2026 14:21

Arraial do Cabo - Quem saiu para um passeio de barco em Arraial do Cabo na manhã desta última sexta-feira (6) acabou ganhando um espetáculo inesperado em pleno mar. Na altura da Gruta Azul, durante o trajeto rumo à famosa Praia do Farol, um grupo de golfinhos resolveu aparecer e transformar o passeio em uma cena digna de documentário.



Os animais surgiram ao redor da embarcação e passaram a acompanhar o trajeto por alguns minutos. Entre mergulhos e saltos, os golfinhos nadavam próximos ao barco, como se também estivessem aproveitando o passeio. A cada aparição na superfície, gritos de surpresa e celulares erguidos tomavam conta do convés.



Turistas e banhistas que participavam da excursão aproveitaram para registrar o momento raro. Acreditamos que o passeio ganhou uma “atração bônus” no meio do caminho.



Conhecida pelas águas cristalinas e pelas paisagens que fazem jus ao apelido de Caribe brasileiro, Arraial do Cabo mostrou mais uma vez que a natureza costuma guardar surpresas para quem se aventura pelo mar da região. Os golfinhos foram os responsáveis por roubar a cena e transformar um simples trajeto em um espetáculo inesquecível.