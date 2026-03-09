Acreditamos que o passeio ganhou uma "atração bônus" no meio do caminho.Reprodução/ Ronnie Placido e Pérola Negra Arraial
Os animais surgiram ao redor da embarcação e passaram a acompanhar o trajeto por alguns minutos. Entre mergulhos e saltos, os golfinhos nadavam próximos ao barco, como se também estivessem aproveitando o passeio. A cada aparição na superfície, gritos de surpresa e celulares erguidos tomavam conta do convés.
Turistas e banhistas que participavam da excursão aproveitaram para registrar o momento raro. Acreditamos que o passeio ganhou uma “atração bônus” no meio do caminho.
Conhecida pelas águas cristalinas e pelas paisagens que fazem jus ao apelido de Caribe brasileiro, Arraial do Cabo mostrou mais uma vez que a natureza costuma guardar surpresas para quem se aventura pelo mar da região. Os golfinhos foram os responsáveis por roubar a cena e transformar um simples trajeto em um espetáculo inesquecível.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.