Na manhã desta quarta-feira (4), as equipes retiraram cerca de 700 metros de fiação. - Reprodução

Publicado 06/03/2026 14:02

Arraial do Cabo - O Instituto de Desenvolvimento de Arraial do Cabo (IDAC) realiza, desde dezembro, ações do programa Cidade Limpa para retirada de fios instalados em postes do município.



As atividades acontecem de segunda a sexta-feira e, até o momento, resultaram na remoção de 12 quilômetros de cabos deixados por concessionárias ao longo dos anos.



Na manhã desta quarta-feira (4), as equipes retiraram cerca de 700 metros de fiação. Parte do material estava instalada há mais de dez anos em postes que concentram cabos de internet, telefonia e outros serviços.



De acordo com o IDAC, a ação busca organizar a rede aérea e reduzir a quantidade de fios instalados nos postes. O trabalho segue previsto para ocorrer ao longo deste mês de março.