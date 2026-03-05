No local, foram encontradas mercadorias perecíveis, incluindo carnes, peixes, linguiça, queijos, cereais, leite e outros itens alimentícios. - Reprodução

Publicado 05/03/2026 13:41 | Atualizado 05/03/2026 14:06

Arraial do Cabo - Na tarde de terça-feira (3), por volta das 13h, uma ação policial resultou na prisão de dois suspeitos e na recuperação de mercadorias furtadas na Prainha, em Arraial do Cabo. A ocorrência teve início após informações indicarem que um veículo estaria envolvido em uma série de furtos no município de Cabo Frio, sendo três deles registrados no dia anterior.

Com base nas informações recebidas, a equipe realizou diligências e conseguiu localizar o automóvel suspeito. Durante a abordagem, o condutor, identificado pelas iniciais R.C.O., informou que o veículo pertencia a seu primo, F.P.D., e levou os agentes até o imóvel onde estariam armazenados os produtos subtraídos.

No local, foram encontradas mercadorias perecíveis, incluindo carnes, peixes, linguiça, queijos, cereais, leite e outros itens alimentícios. O abordado também declarou reconhecer o primo em imagens registradas em alguns dos estabelecimentos alvos dos furtos, afirmando ainda que ele havia saído com a intenção de se desfazer dos produtos.

As mercadorias recuperadas foram reconhecidas pelas vítimas. Diante dos fatos, R.C.O. e F.P.D. foram conduzidos à 132ª DP, onde foram qualificados e permaneceram presos, respondendo pelo crime de furto, previsto no artigo 155 do Código Penal.