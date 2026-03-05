No local, foram encontradas mercadorias perecíveis, incluindo carnes, peixes, linguiça, queijos, cereais, leite e outros itens alimentícios.Reprodução
Dupla é presa em Arraial após furtar itens em mercados de Cabo Frio
Veículo ligado a furtos em Cabo Frio foi localizado na Prainha; alimentos foram reconhecidos pelas vítimas
Governador e prefeito de Iguaba Grande inauguram base do 'Segurança Presente'
Programa passa a atuar diariamente no centro da cidade com equipes a pé, de bicicleta, motos e viaturas
Cláudio Castro entrega base de segurança em Búzios e Alexandre Martins sinaliza apoio
Inauguração do programa Segurança Presente reúne lideranças e expõe movimentos da pré-campanha
Secretário de Governo articula e aproxima Arraial do Palácio Guanabara
Thiago Fantinha recebeu, na sede da administração cabista, o prefeito carioca, Eduardo Paes, e seu vice, Cavaliere
Daniela Soares abre Jornada Pedagógica 2026 com Monja Coen e reúne 4 mil profissionais
Prefeita e a secretária de Educação, Valéria Amaral, defendem formação humanizada e investimento no servidor como base para qualidade do ensino
Prefeitos da Região dos Lagos reforçam planejamento conjunto em reunião do Conderlagos
Encontro em Cabo Frio debateu PPA, LDO, criação do Conselho Fiscal e demandas do Corpo de Bombeiros para fortalecer gestão regional
