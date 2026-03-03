Ao todo, foram recolhidos 37 cadeiras, quatro isopores, dois freezers e quatro mesas - Ascom

Publicado 03/03/2026 15:17

Arraial do Cabo - A Secretaria Municipal de Ordem Pública, Posturas e Fiscalização de Arraial do Cabo realizou, nesta segunda-feira (2), uma operação integrada de fiscalização na Praia Grande, em Arraial do Cabo. A ação contou com o apoio do ICMBio e da Secretaria de Segurança Pública de Arraial do Cabo.



O objetivo da operação foi coibir irregularidades, garantir a organização do espaço público e preservar o meio ambiente em um dos principais cartões-postais do município. Durante a fiscalização, agentes identificaram materiais em situação irregular e realizaram apreensões.



Ao todo, foram recolhidos 37 cadeiras, quatro isopores, dois freezers e quatro mesas. Segundo a Prefeitura, as medidas visam assegurar o cumprimento das normas de ordenamento urbano, promover a convivência harmoniosa entre frequentadores e comerciantes e proteger a área costeira.



A administração municipal informou que ações semelhantes continuarão sendo realizadas, especialmente em períodos de maior movimento. Denúncias relacionadas ao ordenamento da cidade podem ser feitas pelo WhatsApp, no número (22) 99705-5026.

