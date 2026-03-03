Ao todo, foram recolhidos 37 cadeiras, quatro isopores, dois freezers e quatro mesasAscom
O objetivo da operação foi coibir irregularidades, garantir a organização do espaço público e preservar o meio ambiente em um dos principais cartões-postais do município. Durante a fiscalização, agentes identificaram materiais em situação irregular e realizaram apreensões.
Ao todo, foram recolhidos 37 cadeiras, quatro isopores, dois freezers e quatro mesas. Segundo a Prefeitura, as medidas visam assegurar o cumprimento das normas de ordenamento urbano, promover a convivência harmoniosa entre frequentadores e comerciantes e proteger a área costeira.
A administração municipal informou que ações semelhantes continuarão sendo realizadas, especialmente em períodos de maior movimento. Denúncias relacionadas ao ordenamento da cidade podem ser feitas pelo WhatsApp, no número (22) 99705-5026.
