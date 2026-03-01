Ônibus - Ascom

Publicado 01/03/2026 15:58

Arraial do Cabo - A Prefeitura de Arraial do Cabo inicia nesta segunda-feira (2), às 12h, uma nova etapa na mobilidade urbana do município com o início do Sistema Municipal de Transporte Público Coletivo.



Com a licitação concluída, o transporte passa a ser administrado diretamente pelo poder público, encerrando décadas de operação exclusivamente privada. A principal mudança é a ampliação da frota: de quatro ônibus municipais para 12 veículos modernos, equipados com ar-condicionado, motores menos poluentes e maior frequência de horários.



Além da ampliação do serviço, a tarifa das linhas municipais foi fixada em R$ 2 para todos os usuários, representando redução significativa no custo do transporte para os moradores.



O novo sistema contará com cinco linhas:



- Arraial x Pernambuca (via Figueira – 701)

- Arraial x Sabiá (via Figueira – 702)

- Centro x Praias (via Pontal/Vila – 703)

- CPRV x Parque das Garças (via Monte Alto – 704)

- Parque das Garças x Pernambuca (via Caiçara – 705)



A proposta também garante integração entre bairros sem a necessidade de pagamento de uma segunda passagem.

Segundo o secretário de Mobilidade Urbana, Maycon Victorino, o projeto foi construído a partir de audiências públicas e escuta popular. Já o prefeito Marcelo Magno classificou a medida como uma conquista histórica para o município.



De acordo com a gestão, a municipalização do transporte representa investimento direto na qualidade de vida, no fortalecimento da economia local, na geração de empregos e no impulso ao turismo.



Antes do início oficial das operações, o vice-prefeito Diego Silveira (MDB) e o presidente da Câmara, Dieguinho (PL), realizaram uma vistoria na nova frota, acompanhando de perto a estrutura dos veículos que passam a circular no município. Confira: