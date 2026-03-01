ÔnibusAscom
Com a licitação concluída, o transporte passa a ser administrado diretamente pelo poder público, encerrando décadas de operação exclusivamente privada. A principal mudança é a ampliação da frota: de quatro ônibus municipais para 12 veículos modernos, equipados com ar-condicionado, motores menos poluentes e maior frequência de horários.
Além da ampliação do serviço, a tarifa das linhas municipais foi fixada em R$ 2 para todos os usuários, representando redução significativa no custo do transporte para os moradores.
O novo sistema contará com cinco linhas:
- Arraial x Pernambuca (via Figueira – 701)
- Arraial x Sabiá (via Figueira – 702)
- Centro x Praias (via Pontal/Vila – 703)
- CPRV x Parque das Garças (via Monte Alto – 704)
- Parque das Garças x Pernambuca (via Caiçara – 705)
De acordo com a gestão, a municipalização do transporte representa investimento direto na qualidade de vida, no fortalecimento da economia local, na geração de empregos e no impulso ao turismo.
Antes do início oficial das operações, o vice-prefeito Diego Silveira (MDB) e o presidente da Câmara, Dieguinho (PL), realizaram uma vistoria na nova frota, acompanhando de perto a estrutura dos veículos que passam a circular no município. Confira:
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.